شؤون فلسطينية

العواودة: شعبنا مُصر على الدفاع عن الأقصى والتصدي لمحاولات تهويده

رام الله - دنيا الوطن
قالت الناشطة السياسية انتصار العواودة إنَ عملية الدهس في القدس، تأكيد على أن الفلسطيني يصر على الدفاع والانتقام ممن يحاول تدنيس وتقسيم المسجد الأقصى المبارك، ومحاولات الاحتلال فرض واقع جديد.

وأوضحت العواودة أن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة ظنت أنه بانتهاء شهر رمضان سيكون المسجد الأقصى مستباحا لهم، فتطاولوا بالاقتحامات والاعتداء على مصلى باب الرحمة.

وأشارت إلى أنه قد جاء الرد على انتهاكات الاحتلال في القدس بعملية دهس، لتصيبهم رغم التشديدات التي فرضوها على المدينة المقدسة في هذه الأيام.

وأكدت أن الرد المقدسي يمثل إرادة الشعب الفلسطيني، وهو الرد الطبيعي على اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى، مضيفة أنه يبدو أن الاحتلال لم يستوعب الدرس بعد، وهو أن المسجد الأقصى خط أحرم، وهو موحد الساحات ومفجر الجبهات القتالية.

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