شؤون فلسطينية

حمادة: عملية القدس رد طبيعي على تدنيس الاحتلال لمصلى باب الرحمة

حمادة: عملية القدس رد طبيعي على تدنيس الاحتلال لمصلى باب الرحمة
محمد حمادة
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة أن عملية الدهس التي نفذها أحد أبطال شعبنا في شارع يافا بمدينة القدس مساء الإثنين، هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال، وآخرها اقتحام مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك ومصادرة جميع محتوياته.

وشدد حمادة في تصريح صحفي على أن "هذه العملية رسالة جديدة للاحتلال بأن الأقصى دونه الأرواح والمهج، وأن شعبنا سينتصر له وسينتقم لدماء الشهداء وتضحيات المرابطين".

وبيّن أن "المقاومة ستبقى ماضية ما دام الاحتلال، وستتحطم على صخرة صمود شعبنا كل مخططات الاحتلال الخبيثة".

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