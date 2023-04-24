تفاصيل لقاء المالكي بنظيره الإماراتي في نيويورك

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، رياض المالكي، اليوم الإثنين، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي خلال زيارته إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن على المستوى الوزاري والمخصصة للشرق الأوسط وقضية فلسطين.وقدم الوزير المالكي الشكر لدولة الامارات على مواقفها الواضحة في مجلس الأمن، وخلال عضويتهم في المجلس، ودعمهم للموقف العربي الداعم لفلسطين في المحافل الدولية وخاصة في مجلس الأمن، وأن ذلك الموقف يوجه رسالة واضحة للمجتمع الدولي والجميع حول القضية الفلسطينية ومكانتها لدى الإمارات خاصة في ظل الأوضاع الصعبة والانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل ومستوطنيها وحكومتها ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه.وشدد على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، ومجلس الأمن في توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وانهاء جذر المشكلة في الشرق الأوسط المتمثلة بالاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وممارساته وممارسات حكومته الفاشية المتطرفة التي تمعن في الاستيطان وهدم المنازل والترحيل القسري.كما قدم وزير الخارجية التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، للوزير الإماراتي ولدولة الإمارات وشعبها الشقيق، متمنيا لهم دوام التقدم والرخاء.وبدروه، شدد الوزير خليفة شاهين المرر على أهمية التنسيق المشترك والتعاون داخل مجلس الأمن والتأكيد على ضرورة تنفيذ القرارات الأممية حول فلسطين، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا على موقفهم الثابت من مركزية القضية الفلسطينية.