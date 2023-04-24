دولي

السلطات البيروفية تضع رئيسها الأسبق في السجن عقب تسلمه من أمريكا

السلطات البيروفية تضع رئيسها الأسبق في السجن عقب تسلمه من أمريكا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قامت السلطات البيروفية، مساء الأحد، بوضع رئيس البلاد الأسبق أليخاندرو توليدو، في السجن بالعاصمة ليما، بعد تسلمه من أمريكا.

وكتبت السلطة القضائية في بيرو بتغريدة أن الرئيس السابق "سُلّم إلى سلطات السجون لينقل إلى سجن بارباديو حيث سيوضع في الحبس الموقت مدة 18 شهرا" رافضة وضع توليدو في الإقامة الجبرية كما طلب المتهم.

وألفاد محامو توليدو (77 عاما) أن الرئيس السابق مصاب بالسرطان، وأنه وصل بالطائرة من لوس أنجلوس برفقة عناصر من الشرطة الدولية (انتربول)، بحسب وكالة (الأناضول). 

وجرت عملية نقله إلى سجن بارباديو بمروحية ليلا، ويقبع في هذا السجن أيضا الرئيسان السابقان بيدرو كاستيو (2021-2022) وألبرتو فوجيموري (1990-2000).

ولدى وصوله إلى ليما، أجرت السلطات لتوليدو فحوصا طبية ومثل أمام قاض خلال جلسة للتحقق من هويته، بينما أظهرته لقطات بثها التلفزيون التابع للسلطة القضائية، متعبا.

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