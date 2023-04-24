حزب فدا يدعو المعلمين للعودة إلى مدارسهم وتعويض الطلبة عما فاتهم

رام الله - دنيا الوطندعا الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، المعلمين للتوجه غدا الثلاثاء إلى مدارسهم، من أجل انتظام العملية الدراسية خصوصا بعدما قامت الحكومة بالوفاء بجزء من التزاماتها تجاه مطالبهم، ووضعها الجزء المتبقي للتطبيق الفوري حال توفر الأموال اللازمة.وقال "فدا" في بيان، اليوم الاثنين، إننا ننظر للتعليم ومجمل قطاع التربية الفلسطيني باعتباره أحد أهم مقومات الأمن الوطني الفلسطيني وقد لعب هذا القطاع بكل مكوناته، دورا رئيسيا ومتقدما في التصدي للاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته، وقدم الشهداء والأسرى والجرحى، كما ساهم في تعزيز الشخصية الوطنية، وتمتين بنيان مجتمعنا، وتصدى لروايات الاحتلال المفبركة وأظهرها على حقيقتها الاستعمارية والعنصرية.وحث المعلمين على العودة إلى المدارس لضمان تعويض طلبتنا عما فاتهم، ولإنقاذ العام الدراسي من الضياع، وتأكيدا على احترام دور وحقوق كل أطراف العملية التعليمية-التعلمية، طلابا ومعلمين وإدارة تربوية وأولياء أمور ومجتمعا، داعيا الحكومة لإبقاء مطالب المعلمين على أجندتها، والعمل الحثيث لتلبيتها في أسرع وقت.وختم "فدا" بيانه بالقول إن الظروف التي نمر بها تتطلب من الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية، وما لا يمكن تحقيقه اليوم سيتم العمل على تحقيقه قريبا.