إعلام إسرائيلي يكشف مستجدات جديدة بشأن احتجاز النائب الأردني





ووفق (القناة 14) الإسرائيلية، فإن هناك نقاشا على مستوى سياسي رفيع حول ما إذا كان سيتم إعادته إلى بلاده، حال تم ممارسة ضغط دبلوماسي كبير.





وأضافت القناة: "في الوقت الحالي يوجد إجماع لدى معظم صناع القرار بأنه لا ينبغي الإفراج عنه دون محاكمة، حتى لو على حساب أزمة دبلوماسية، بسبب الاشتباه في نيته مساعدة المنظمات الفلسطينية"، بحسب قولها.



وأمس، أكدت وزارة الخارجية الأردنية، متابعتها للأخبار المتداولة عن توقيف النائب الأردني العدوان لدى إسرائيل.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، إن "الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب".



وأضاف المجالي، أن "الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع ومعالجته بأسرع وقت ممكن"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).



وبحسب قناة (المملكة) الأردنية، فقد احتجزت الشرطة الإسرائيلية، نائباً أردنياً، حيث تناقلت حسابات إسرائيلية في منصات التواصل الاجتماعي، معلومات مفادها أن السلطات الإسرائيلية أحبطت محاولة تهريب أسلحة عبر جسر الملك الحسين "اللنبي" في مركبة يملكها نائب أردني، إلى الضفة.

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة إسرائيلية، مساء يوم الإثنين، تفاصيل جديدة بشأن احتجاز شرطة الاحتلال للنائب الأردني عماد العدوان منذ يوم أمس الأحد.