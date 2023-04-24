إصابات بالمطاط والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قراوة بني حسان

رام الله - دنيا الوطنأصيب 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الاثنين، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء اقتحام بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.وأفاد رئيس بلدية قراوة بني حسان ابراهيم عاصي، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، أثناء اقتحام البلدة ومحاولة مصادرة سيارة "نضح"، ما أدى لإصابة 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، احداها بالرأس، والعشرات بحالات اختناق بين صفوف المواطنين.واشار عاصي الى أن البلدة تتعرض باستمرار لعملية اقتحام والتي كان اخرها فجر هذا اليوم ومداهمة عددا من منازل المواطنين.