قائد شرطة الاحتلال بالقدس يتخذ قرارًا في أعقاب عملية الدهس

رام الله - دنيا الوطناتخذ قائد شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الإثنين، قرارًا برفع حالة التأهب وتعزيز القوات والدوريات بالمدينة في أعقاب عملية الدهس.وأصيب ثمانية مستوطنين في عملية دهس وقعت بشارع يافا في مدينة القدس، مساء الإثنين، فيما استشهد منفذ العملية.واستشهد الشاب حاتم أسعد أبو نجمة من بيت صفافا (39 عاما) برصاص مستوطن، مساء اليوم الإثنين، في مدينة القدس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأفادت مصادر محلية بأن الشهيد أبو نجمة، أب لخمسة أبناء، وأعدم برصاص أحد المستوطنين بزعم تنفيذه عملية دهس أسفرت إصابة ثمانية بجراح متفاوتة الخطورة، فيما تحدثت تقارير إسرائيلية عن أن الشهيد كان يعاني من أمراض نفسية ويتلقى العلاج داخل إسرائيل.وأعلنت (القناة 12) الإسرائيلية، إصابة ثمانية مستوطنين في عملية الدهس بالقدس.من جهتها، كشفت (القناة 13)، أن حالة أحد المصابين خطيرة واثنين منهما متوسطة، فيما لم يتم الكشف عن حالة البقية من الإصابات.