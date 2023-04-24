إلقاء القبض على مشتبه فيه ثاني في عملية السطو على مول بأريحا

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة الفلسطينية، مساء يوم الإثنين، القبض على المشتبه فيه الثاني في عملية السطو على مول تجاري بأريحا التي وقعت الأسبوع الماضي.وأفاد المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أنه بعد عملية متابعة وتحري شرطة المباحث العامة في محافظة أريحا وبمساندة إدارات الشرطة تقبض على المشتبه فيه الثاني والرئيسي في عملية السطو على مول الشني في النويعمة.ويوم الخميس الماضي، قبضت الشرطة وبمساندة الأجهزة الأمنية، على مشتبه فيه بالسطو المسلح على "مول" في منطقة النويعمة شمال مدينة أريحا.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة وبالبحث والتحري والمتابعة الحثيثة وبمساندة أفرع الشرطة المختصة والأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على مشتبه فيه رئيسي في تنفيذ السطو المسلح على المول التجاري، وتم ضبط المركبة والأدوات التي استخدمت أثناء ذلك، إضافةً إلى ضبط مواد يشتبه أنها مخدرة من نوع حشيش أثناء التفتيش القانوني للمركبة المستخدمة وكذلك لمنازل المشتبه فيهم .وأكدت أنه تم التحفظ على المشتبه فيه لحين إحالته لجهة الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.وأضافت الشرطة أنه جاري العمل والمتابعة للقبض على مشتبه فيهما آخرين بتنفيذ السطو المسلح على المول.