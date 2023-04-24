حركة الجهاد: تصاعد جرائم الاحتلال بحق شعبنا والمقدسات سترتد في عمقه غضبًا وانتقامًا

رام الله - دنيا الوطننعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشاب سليمان عايش عويض (20 عاماً)، الذي استشهد برصاص جنود الاحتلال بعد اقتحامهم مخيم عقبة جبر بأريحا فجر اليوم الإثنين.وقالت الحركة: "إننا نؤكد أن تصاعد جرائم الاحتلال واستهداف أبناء شعبنا ومقدساتنا، سوف ترتد في عمق كيانه غضباً وانتقاماً، وإن مقاومتنا ممتدة في كل الساحات لردع العدو عن جرائمه والثأر لدماء الشهداء مهما بلغت التضحيات".وأكملت: "نعزي عائلة الشهيد ونشيد بصمود وبسالة أهلنا في مخيم عقبة جبر الذين ساروا على درب الانتفاضة المستمرة بمداد الدم والاشتباك، وندعو جماهير شعبنا لرص الصفوف والتصدي للمؤامرة حتى نيل الحرية والخلاص".