فصائل فلسطينية تُعقب على عملية الدهس في القدس

رام الله - دنيا الوطنعقبت فصائل فلسطينية، مساء يوم الإثنين، على عملية الدهس التي وقعت في مدينة القدس، اليوم، وأسفرت عن إصابة ثمانية مستوطنين بجراح مختلفة.وباركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عملية القدس التي نفذها الشهيد حاتم أبو نجمة (39 عاماً)، من بلدة بيت صفافا بالقدس، وأدت إلى إصابات.وأضافت الحركة: "إننا نؤكد أن هذه العملية هي رد طبيعي ومشروع انتقاماً للانتهاكات المستمرة بحق المسجد الأقصى ودفاعاّ عن أبناء شعبنا وأسرانا الأحرار في وجه الاحتلال وتهديداته بحق قادة المقاومة".وزادت: "نعزي عائلة الشهيد وعموم أهلنا في القدس العاصمة، وإن هذه العملية تبعث برسالة قوية إلى قادة كيان الاحتلال، أن المقاومة تفي بوعدها لضرب العدو وردعه عن جرائمه بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".من جانبها، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن "عملية الدهس البطولية بالقدس المحتلة رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتواصلة، وتأكيد على فشل المنظومة الأمنية الإسرائيلية وسياسة تضييق الخناق على المواطنين والمدن والقرى الفلسطينية ومحاصرتها".وقالت الجبهة: إن "التصعيد الدموي الإسرائيلي على شعبنا ومدننا وقدسنا لن يجلب للاحتلال الأمن بل سيقابل بتصعيد المقاومة بكل أشكالها ضد الاحتلال والمستوطنين".في حين، باركت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، عملية الدهس في القدس والتي تأتي في إطار الرد المتواصل على جرائم الاحتلال، واقتحام مصلى باب الرحمة، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، والتضييق على المسيحيين، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة.وشددت الجبهة أن عملية الدهس اليوم قرب خطاب لنتنياهو، تبرهن على فشل منظومة الاحتلال الأمنية وأن المقاومة قادرة على ضرب الاحتلال في كل مكان وفي كل زمان للدفاع عن شعبنا ومقدساتنا.وأضافت: "سيظل الاحتلال وقطعان مستوطنيه في حالة خوف وتخبط وفقدان للأمن بفعل عمليات الشباب الثائر"، موجهة التحية "المليئة بالفخر والاعتزاز لأبطال القدس والضفة، الذين يتصدون للاحتلال، ويدافعون عن أرضهم ومقدساتهم حتى طرد المحتل الغاصب عن كامل تراب وطننا الفلسطيني".بدورها، علقت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين على العملية بالقول: "نبارك عملية الدهس البطولية في القدس والتي أدت لمقتل وإصابة عدد من الصهاينة مساء اليوم الإثنين".وأكدت الحركة أن "عملية الدهس اليوم وكافة عمليات المقاومين في مدن الضفة الغربية هي رد طبيعي على مجازر العدو وعدوانه المتواصل في القدس والضفة وأراضي الـ 48".ودعت كافة "المقاومين ومجاهدي كتائب الناصر صلاح الدين في الضفة الغربية والقدس للمزيد من العمليات البطولية رداً على غطرسة العدو وجنوده ومستوطنيه".كما وباركت كتائب الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري لحركة المقاومة الشعبية في فلسطين، العملية الذي نفذها بطل من أبطال فلسطين، في مدينة القدس المحتلة، للرد على جرائم الاحتلال بحق ابناء شعبنا وتدنيس المسجد الأقصى.وشددت أن "ثورة شعبنا لن تهدأ حتى نستعيد حقوق شعبنا، في أرضه ومقدساته ودحر هذا المحتل الإرهابي"، مضيفة: "يتحمل العدو كل النتائج المترتبة لما يجري في مدينة القدس والضفة الغربية، وإن أي حماقة يرتكبها لن تقابل إلا برد حاسم من شعبنا ومقاومته".