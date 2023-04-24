شؤون فلسطينية

الخارجية تُوضح سبب تأخير انطلاق قافلة إجلاء الطلبة الفلسطينيين من السودان

الخارجية تُوضح سبب تأخير انطلاق قافلة إجلاء الطلبة الفلسطينيين من السودان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن تأخيرا طرأ على انطلاق قافلة الحافلات التي تقل الطلبة وعددا من الأسر باتجاه المعبر الحدودي بين السودان ومصر، وذلك لظروف وأسباب قاهرة خارجة عن الإرادة.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، في بيان، اليوم الاثنين، إن خلية الأزمة المشكلة في سفارة دولة فلسطين لدى السودان تجري سلسلة اتصالات مكثفة مع شركات الحافلات، وجارٍ العمل على تأمين المطلوب منها، لنقل 123 طالبا فلسطينيا إلى المعبر الحدودي، وعدد آخر من الأسر الفلسطينية.

وأضاف أن السفارة قامت بتأمين الطلبة في مكان آمن بانتظار وصول الحافلات، حيث من المتوقع أن تنطلق خلال الساعات القليلة المقبلة.

وطالب الديك الجهات كافة بتوخي الدقة والحذر في تداول بعض الإشاعات والمعلومات الخاطئة، التي تنتقص من جهد السفارة وكادرها الذين يعملون على مدار الساعة وفي ظروف خطرة جدا، وبإمكانيات محدودة لتأمين إجلاء أبناء شعبنا وطلبتنا من الخرطوم.

وأوضح أنه بالرغم من هذه الظروف الصعبة لا تزال سفارتنا مفتوحة على مدار الساعة، وتستقبل الاتصالات وتقدم المساعدة لكل من يطلبها من أبناء جاليتنا والجاليات الأخرى أيضا، بما في ذلك التواصل مع كل من يبدي رغبته في مغادرة الخرطوم.

وأكد الديك أن الوزارة ستقوم بنشر كافة التفاصيل المتعلقة بالإجلاء، والمشاكل التي اعترضتها، واستطاعت أن تتغلب عليها بعد أن تتم عملية الإجلاء بنجاح.

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