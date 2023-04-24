أول تعليق من حركة حماس على عملية الدهس في القدس

رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء يوم الإثنين، على عملية الدهس التي وقعت في شارع يافا بمدينة القدس وأسفرت عن إصابة عدد من المستوطنين بجراح مختلفة.وقالت الحركة على لسان ناطقها، حازم قاسم: إن "عملية القدس الفدائية هي استمرار لحق شعبنا في الرد على الانتهاكات اليومية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وخاصة العدوان المستمر على المسجد الأقصى المبارك".وأصيب ثمانية مستوطنين في عملية دهس وقعت بشارع يافا في مدينة القدس، مساء الإثنين، فيما استشهد منفذ العملية.واستشهد الشاب حاتم أسعد أبو نجمة من بيت صفافا (39 عاما) برصاص مستوطن، مساء اليوم الإثنين، في مدينة القدس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأفادت مصادر محلية بأن الشهيد أبو نجمة، أب لخمسة أبناء، واعدم برصاص أحد المستوطنين بزعم تنفيذه عملية دهس اسفرت إصابة ثمانية بجراح متفاوتة الخطورة، فيما تحدثت تقارير إسرائيلية عن أن الشهيد كان يعاني من أمراض نفسية ويتلقى العلاج داخل إسرائيل.وأعلنت (القناة 12) الإسرائيلية، إصابة ثمانية مستوطنين في عملية الدهس بالقدس.من جهتها، كشفت (القناة 13)، أن حالة أحد المصابين خطيرة واثنين منهما متوسطة، فيما لم يتم الكشف عن حالة البقية من الإصابات.