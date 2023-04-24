عطا الله حنا: ما يجري في القدس يشير الى عنصرية الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم الاثنين، إن ما يجري في القدس يشير وبشكل واضح الى عنصرية الاحتلال الذي يستهدفنا كفلسطينيين مسيحيين ومسلمين في كافة تفاصيل حياتنا بما في ذلك أعيادنا ومناسباتنا الدينية.وأوضح أن المستوطنين يجولون ويصولون في القدس وهم يشتمون ويتوعدون ويستفزون الفلسطينيين وكل شيء في القدس يشير الى أننا ذاهبون الى تصعيد في ظل إمعان سلطات الاحتلال في سياساتها وممارساتها الظالمة ومحاولاتها المحمومة لتهميش وإضعاف الحضور الفلسطيني في المدينة المقدسة.