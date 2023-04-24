التربية تعلن استئناف الدوام المدرسي الثلاثاء.. وحراك المعلمين يؤكد استمرار الإضراب



استمرار الإضراب



بدوره، أكد (حراك المعلمين)، استمراره في الإضراب كما كان سابقاً دون تغيير لجميع المراحل وعلى رأسها التوجيهي، مشدداً على مقاطعة اختبارات التوجيهي وكافة إجراءاتها من المراقبة والتصحيح.



وقال (حراك المعلمين) في بيان له اليوم الاثنين: "إن نسبة الاستطلاعات على الإضراب بلغت كالتالي: 70% لصالح الإضراب الكلي- 18% لصالح الإضراب الجزئي- 12% لصالح الدوام شاملة لمن لم يضربوا قط".



كما وأكد على مقاطعة كافة الدورات التدريبية والأعمال المكتبية والإدارية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم بما فيها العقوبات والتوقيع على الكتب الصادرة عن المديريات والوزارة.



ودعا إلى الإضراب من الطابور الصباحي مع إثبات الوجود (البصمة/التوقيع) مع المغادرة في أي وقت يريده المعلم.



كما ودعا الحراك إلى توثيق وقفة أمام المدارس بعنوان (مستمرون ولن نهون) دعماً لصمود الحراك والمعلمين وتصويرها وبثها، يوم غد الثلاثاء الساعة 9 صباحاً.







رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة التربية والتعليم، إن العملية التعليمية ستنتظم في جميع المدارس اعتبارا من صباح غدٍ الثلاثاء، وسط دعوات من جميع المؤسسات الوطنية، والمجتمع المدني، ومجالس أولياء الأمور في المحافظات.ويأتي انتظام العملية التعليمية بعد استجابة الحكومة لجميع مطالب المعلمين المتعلقة بالشق المالي، واستجابة الاتحاد العام للمعلمين بالتحضير للانتخابات قبل بدء العام الدراسي المقبل، والمصادقة بالإجماع على التعديلات التي تكفل إجراء العملية الديموقراطية بشفافية.