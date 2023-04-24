فتح تنعى الشهيد سليمان عايش في أريحا

رام الله - دنيا الوطننعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، شهيدها الشاب سليمان عايش حسين عويض (20 عاما)، والذي استشهد، فجر اليوم الاثنين، بعد إصابته برصاص الاحتلال خلال عدوانه على مخيم عقبة جبر في أريحا.وأكدت (فتح)، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا، تدلل على مآربه التصعيدية للأوضاع، مضيفة أن سياسة القتل والإرهاب، والاقتحامات اليومية للأراضي الفلسطينية، والاعتقالات، وإقامة الحواجز العسكرية وانتهاك حرية حركة المواطنين الفلسطينيين، لن تجدي نفعا في تمرير المخططات الاستهدافية لحقوق شعبنا.ودعت الحركة، المجتمع الدولي للتدخل الفوري لكبح العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق شعبنا، مؤكدة أن الاكتفاء بالبيانات الورقية، يفاقم من تأزم الأوضاع، محملة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية جرائمه وتداعياتها وسياساته الإرهابية.