مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالنقب

رام الله - دنيا الوطنقتل شاب يبلغ من العمر (30 عاما)، برصاص مجهولين في جريمة وقعت، اليوم الاثنين، ببلدة تل السبع في منطقة النقب داخل أراضي العام 48.وأكدت مصادر محلية، أن مجهولين أطلقوا الرصاص صوب الشاب، ما أدى لإصابته بجروح بالغة، نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث أعلن عن مقتله على الفور.وقتل 51 شخصا بينهم امرأة وشابة في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري، حيث تشهد البلدات العربية جرائم قتل وأحداث عنف متزايدة، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وعدم عملها على اجتثاث العنف والجريمة.