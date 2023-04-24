أبو كويك: نهيب بأبناء شعبنا شد الرحال إلى الأقصى لإفشال المخططات الاستيطانية

رام الله - دنيا الوطنأهاب القيادي في (حماس) حسين أبو كويك، بأبناء شعبنا الفلسطيني، شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، لإفشال المخططات التلمودية الاستيطانية.وأكد أبو كويك أن "هناك توجها صهيونيا لتسهيل اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، اليوم الاثنين، إمعانا في فرض تقسيمه زمانيا ومكانيا".وأضاف: "لنكمل المسيرة التي بلغت أوجها في شهر رمضان المبارك، ولنراكم الإنجازات التي تحققت بالجهد والمعاناة والصبر والرباط، لنحافظ على قدسيته، ونمنع تدنيسه من قطعان المستوطنين".وتابع: "لنصن العهد الذي أخذناه على أنفسنا بأن نحافظ على المسجد الأقصى المبارك".