القبض على تاجر مخدرات بضواحي القدس

رام الله - دنيا الوطنتمكنت الشرطة فجر اليوم الاثنين، من ضبط أسلحة وذخائر ومخدرات كانت بحوزة أحد تجار المواد المخدرة في ضواحي القدس.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه و بعد متابعة استمرت لأكثر من اسبوعين لأحد الاشخاص المعروفين لدينا بتجارة وحيازة المواد المخدرة والأسلحة النارية ووصول معلومات مؤكدة من مصادرنا بحيازته لقطع سلاح ومواد مخدرة على الفور تم استصدار اذن تفتيش لمنزله وإلقاء القبض عليه.وأضافت أنه وبتفتيش المنزل أصولا تم ضبط مادة الحشيش المخدرة وقطعتي سلاح.وأكدت الشرطة أن الشخص مطلوب للقضاء وتم التحفظ عليه لإحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصولا.