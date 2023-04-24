شؤون فلسطينية

الخارجية: بدء عملية إجلاء الرعايا الفلسطينيين من السودان

الخارجية: بدء عملية إجلاء الرعايا الفلسطينيين من السودان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن أولى القوافل التي تقل 85 مواطنا من رعايا دولة فلسطين، تحركت من العاصمة السودانية الخرطوم إلى مدينة بورتسودان، وتحمل الطلبة العسكريين وأسر مدنية وطلبة مدنيين.

وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أن قوافل أخرى تقل رعايانا تحركت باتجاه الحدود مع جمهورية مصر العربية، وتحمل على متنها نحو 259 مواطنا.

وقالت إن "ذلك يأتي بتعليمات من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وجهود الوزارة بالشراكة مع الاستخبارات العسكرية، وجهاز المخابرات العامة، والوزارات والمؤسسات الشريكة، وسفاراتنا لدى السودان، والسعودية، ومصر، والأردن".

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