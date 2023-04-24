شهيد برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا



واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر وانتشرت في أزقته، واعتلت أسطح بعض المنازل، كما اقتحمت مدينة أريحا وانتشرت في عدة أحياء منها.



وشهدت مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر مواجهات عنيفة، حيث أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز، تجاه الفلسطينيين.



رام الله - دنيا الوطناستشهد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر في محافظة أريحا.ونقل (تلفزيون فلسطين) عن محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، استشهاد الشاب سليمان عايش متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر.وأضاف أن الاحتلال يحتجز جثمان الشهيد سليمان لديه (حتى اللحظة).