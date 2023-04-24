سفن حربية تبدأ مهمات حماية منصات الغاز الإسرائيلية بالبحر المتوسط

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن قيام أربعة سفن حربية من طراز "ساعر 6" بمهمات بحرية رئيسية لحماية منصات الغاز الإسرائيلية في المياه الاقتصادية بالبحر الأبيض المتوسط.ويأتي ذلك على خلفية التوترات الأمنية، حيث تسود تخوفات في إسرائيل من تعرض منصات الغاز للاستهداف.ونوه الجيش أنه يستعد لتدهور أمني على الساحة البحرية، وحذر من أن نطاق التهديدات البحرية أصبح يشمل العراق واليمن وسوريا ولبنان وغزةوتعتبر سفن ساعر مزودة بقباب حديدية اعتراضية، وبإمكانها اعتراض التهديدات التي تستهدف منصات الغاز في البحر.