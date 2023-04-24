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هدوء بالخرطوم بعد انتهاء الهدنة وتواصل إجلاء الرعايا

هدوء بالخرطوم بعد انتهاء الهدنة وتواصل إجلاء الرعايا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يخيم الهدوء الحذر على العاصمة السودانية اليوم الاثنين، بعد انتهاء هدنة عيد الفطر، في حين تتواصل عمليات إجلاء الرعايا الأجانب من البلاد.

وانتهت الهدنة بين الجيش السوداني وقوات (الدعم السريع) على وقع اشتباكات متقطعة في مواقع عدة بالخرطوم بينها محيط القصر الرئاسي.

وأعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع حصيلة الضحايا من المدنيين جراء الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع إلى 273 قتيلا.

عمليات الإجلاء

في غضون ذلك، أجلت دول غربية دبلوماسييها ومئات من رعاياها من السودان، ولا يزال آلاف آخرون من الرعايا الغربيين ينتظرون دورهم.

وأعلن الاتحاد الأوروبي إجلاء بعثة الاتحاد من السودان، في حين أعلنت الولايات المتحدة أمس اكتمال إجلاء موظفي سفاراتها في الخرطوم وعائلاتهم.

وأجلت ألمانيا مئات من رعاياها من السودان، في حين قالت فرنسا والنرويج اليوم إن عمليات إجلاء مواطنيهما لا تزال مستمرة.

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