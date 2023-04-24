الأردن يتجهز لبناء مفاعلات نووية صغيرة

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية (JAEC)خالد طوقان إن بلاده مهتمة ببناء مفاعلات نووية صغيرة، وتدرس نماذج من بعض الدول.وأشار طوقان، إلى أن الهيئة تنتظر "الضوء الأخضر" من الحكومة لتنفيذ مثل هذه المشاريع.وذكر أن الجانب الأردني يدرس كافة الإمكانيات المتوفرة لدى المفاعلات الروسية والكورية والفرنسية والبريطانية.وأضاف: "لقد أجرينا جميع الدراسات. البنية التحتية موجودة، والدراسات حول اختيار الموقع وتوفير مياه التبريد موجودة. الآن نحن نقارن التقنيات ونريد الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة. هناك مشكلة توفير المياه للتبريد ومشكلة التمويل، ونحن ندرس هذه التفاصيل مع جميع الشركات المعروفة بما في ذلك الروسية، من أجل اختيار النموذج الأفضل في الظروف الأردنية".واستبعد طوقان احتمال أن يكون الأردن مستعدا في السنوات العشر القادمة، لبناء مفاعلات عالية القدرة - حوالي 1000 ميغاوات، وأن الاختيار لصالح المفاعلات الصغيرة له ما يبرره- وجود مشكلة في توفير موارد المياه في البلاد.