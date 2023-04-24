دولي

لقاء أمني تركي روسي سوري إيراني رفيع المستوى في موسكو الثلاثاء

لقاء أمني تركي روسي سوري إيراني رفيع المستوى في موسكو الثلاثاء
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الإعداد لعقد اجتماع بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا سوريا وإيران غدا الثلاثاء في موسكو.

وأوضح أكار في تصريح صحفي اليوم الاثنين (بحسب وكالة الأناضول) أن الاجتماع الثلاثي الذي جرى في 28 ديسمبر الماضي بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا وسوريا، تمخض عنه التأكيد على مواصلة الاجتماعات، وأن "الجهود المبذولة عقب ذلك الاجتماع أسفرت عن اتفاق بشأن انضمام إيران إلى هذه اللقاءات".

وقال أكار إن أنقرة تتوقع "تطورات إيجابية" عقب الاجتماع المرتقب، وأضاف: "هدفنا هو حل المشاكل هنا من خلال المفاوضات وضمان إحلال السلام والهدوء في المنطقة بأسرع ما يمكن".

يذكر أنه تجري الاستعدادات أيضا للقاء بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران، وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش في وقت سابق هذا الشهر أن موسكو أبلغت أنقرة باحتمال عقد مثل هذا الاجتماع مطلع مايو المقبل، وأن عملية تحديد الموعد جارية.

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