الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 6 مواطنين من محافظة نابلس.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من المدينة، واعتقلت المواطن إيهاب أبو ضهير من حي المعاجين، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن يزن أصلان عقب اقتحام منزله وتفتيشه في منطقة شارع 15، كما داهمت مخيمي عسكر القديم والجديد واعتقلت كلا من: محمد عمار شرايعة، ويوسف الأشقر.وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس، واعتقلت المواطنين حمدان حمايل، وعبد الله خضير من منزليهما بعد أن فتشتهما.وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، من بلدة يعبد، وقرية كفر قود، في المحافظة.وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين ياسر محمد علي عمارنة، وعبد الله أحمد حرز الله، كما اعتقلت سعيد مأمون عبادي من يعبد، وعدي ستيتي من كفر قود بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.من جانب آخر، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فجر اليوم، مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر وانتشرت في أزقته واعتلت أسطح بعض المنازل كما اقتحمت مدينة أريحا وانتشرت في عدة أحياء منها.وشهدت مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر مواجهات عنيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز، تجاه المواطنين.