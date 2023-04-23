فتوح يُحذر من تداعيات رفع علم الاحتلال على سطح وجدران الحرم الإبراهيمي

رام الله - دنيا الوطنحذر رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، من تداعيات إقدام قوات الاحتلال ومجموعات من المستوطنين المتطرفين على رفع علم الاحتلال الإسرائيلي على سطح وجدران الحرم الإبراهيمي الشريف، الذي يتعرض لمخطط تهويدي منذ سنوات طويلة.وأكد فتوح، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن "الاعتداءات المتكررة بحق المسجد الأقصى المبارك، خاصة ما تعرض له مصلي باب الرحمة يوم أمس من تدنيس وتخريب متعمد، وما جرى اليوم في الحرم الإبراهيمي، تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، واستفزازاً صريحاً لمشاعر المواطنين والمسلمين، وتنذر بتصعيد خطير قد يجر المنطقة لدوامة من العنف".وطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لردع دولة الاحتلال، واتخاذ كل ما يلزم من اجراءات لإجبارها على وقف هذه الاعتداءات المتكررة، مشدداً على ضرورة حماية الأماكن الدينية الاسلامية والمسيحية في فلسطين.