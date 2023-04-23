النائب خريشة: التهديد باغتيال قادة المقاومة سيصعد العمليات في الضفة

رام الله - دنيا الوطنأكد النائب حسن خريشة أن تهديدات الاحتلال بتنفيذ اغتيالات لقادة المقاومة، سيصعد من العمليات الفدائية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.وقال خريشة، في تصريح صحفي، إن "ترابط ساحات المقاومة في الضفة وغزة ولبنان وسوريا، وتنفيذ ذلك على أرض الواقع أربك الاحتلال، ودفعه للتهديد بالاغتيالات لحفظ ماء وجهه أمام جمهوره".وأضاف أن "قادة المقاومة تمكنوا من فرض معادلة جديدة رضخ لها الاحتلال، بأن الاعتداء على المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني سيقابل برد من جبهات مختلفة".وأشار النائب خريشة، إلى أن الاحتلال يحمل الشيخ صالح العاروري، جهد توحيد الساحات وتوحيد المقاومة في أكثر من محور.وأضاف أن "ردة الفعل القوية للمقاومة في ساحات مختلفة وتصاعد العمليات في الضفة الغربية، أصاب المؤسسة الإسرائيلية بحالة جنونية وهستيرية".وأوضح أن وجود المقاومة في أكثر من منطقة، يزعج الاحتلال الذي أيقن أن قيادة المقاومة أدارت المعركة الأخيرة بكفاءة عالية.وشدد خريشة على أن "الشيخ صالح، وكل قادة المقاومة مشاريع شهادة ولا يخشون شيء، لأنهم اختاروا هذا الطريق"، لكنه دعا إلى الحرص والحذر من غدر الاحتلال.واستبعد قيام الاحتلال بتنفيذ اغتيالات لأنه "لم يعد يملك القدرة على ذلك، لكنه يحاول حفظ ماء وجهه أمام الإسرائيليين وإعادة الاعتبار بعد فشله أمام المقاومة".