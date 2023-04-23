أبو هولي: نأمل في المستقبل أن يتم اعتماد رواتب شهداء عدوان 2014

أقامت مؤسسة محمود عباس بالتزامن بين جامعة الأزهر في غزة ومقر الرئاسة بمدينة رام الله عبر تقنية الفيديو مهرجاناً حاشداً لأبناء الشهداء.





وجاء تنظيم هذا الاحتفال بحضور الرئيس محمود عباس، وأحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين، وأحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية، ورؤساء وأعضاء اللجان الشعبية للاجئين، ولفيف من الشخصيات الوطنية

وممثلي الأقاليم والمناطق والمكاتب الحركية والمخاتير والوجهاء والعسكريين المتقاعدين والشبيبة الفتحاوية وحشد من الجماهير.



وفي كلمته، قال الرئيس عباس: يسعدنا بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أن نلتقي بهذه الكوكبة من البراعم الذين هم أولادنا وأطفالنا وأحفادنا، الذين يمثلون الأمل لهذا البلد بإذن الله".



وأضاف الرئيس عباس: "هؤلاء الأطفال هم زهرات وزهور المستقبل، وإن شاء الله هم الأمل لقيادة دولتنا الفلسطينية وهي منتصرة، وتحرير القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين".



وفي كلمته، خاطب أحمد أبو هولي أسر الشهداء قائلاً:" بدونكم لن

يكون لنا وطن أو مستقبل فدماء والديكم وأبنائكم واخوانكم هم الضمان الوحيد لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".



وقال" من حقكم أن تفرحوا اليوم لأن الثبات الفلسطيني يأتي من خلال التضحيات والشهداء والأسرى والجرحى وكما قال القائد الرئيس أبو مازن: إن رواتب الشهداء والأسرى خط أحمر وحتى لو بقي قرش واحد سيدفع لهم".



وأضاف: "لهذا نأمل في المستقبل أن يتم اعتماد رواتب شهداء عدوان 2014 ولكل الشهداء".





كما أشاد أبو هولي بمؤسسة محمود عباس على هذه المبادرة الطيبة في تنظيم الاحتفال وهذا العطاء المتواصل"، وقال: "أنا أتابع معهم ما يقدمون في مخيماتنا خاصة في لبنان وسوريا وكذلك في آلاف المنح التي تقدمها للطلبة ونأمل أن يكون هذا الدعم متواصلا لقطاع غزة لأن شعبنا الفلسطيني فيه يثبت كل يوم في الانطلاقة العملاقة أن الراية الصفراء وعلم فلسطين سيبقى خفاقاً متميزاً وأن قطاع غزة سيبقى عنواناً للثورة والثوار حتى

النصر والشهادة".



وفي كلمته، حيا أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أسر الشهداء، مؤكداً على أهمية هذا الاحتفال الذي وحد شطر الوطن، مشيراً إلى دور التنظيم في تقديم كل سبل الدعم لأسر الشهداء.





وأكد حلس على مركزية قضية الشهداء في مسيرة نضال شعبنا وتضحياتهم الجسيمة في سبيل الدفاع عن ثوابت قضيتنا، كما وتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على مؤسسة محمود عباس للدور الكبير الذين يقومون به في تقديم المساعدة والدعم لشعبنا خاصة أسر الشهداء.



وتخلل الاحتفال العديد من الفقرات الفنية والترفيهية لأبناء الشهداء، فيما اختتم المهرجان بتوزيع الهدايا والجوائز على الأطفال الحضور.

































رام الله - دنيا الوطن