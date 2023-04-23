خويص: مسؤوليتنا العظيمة تكثيف التواجد في مصلى باب الرحمة وإعماره بكافة الوسائل

رام الله - دنيا الوطنأكدت المرابطة المقدسية خديجة خويص على أن إعادة مصلى باب الرحمة إلى ما كان عليه هي "مسؤوليتنا جميعاً".وقالت خويص، في تصريح صحفي، إن "مسؤوليتنا العظيمة تكمن في تكثيف التّواجد في مصلى باب الرحمة وإعماره بكلّ وسيلة".وأوضحت أنه تمّ تدمير تمديدات الكهرباء وتكسير أجزاء من المصلى وقطع سماعات الصلاة وقطع الماء عن قسم النساء، وقطع وإزالة السواتر بين الرجال والنساء.وحذرت من خطر يدبره الاحتلال لمصلى باب الرحمة، مبينة أن الاحتلال يهدف لتوقيف الحياة والصلاة بهذا المكان من المسجد الأقصى.