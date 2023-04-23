شؤون فلسطينية

خويص: مسؤوليتنا العظيمة تكثيف التواجد في مصلى باب الرحمة وإعماره بكافة الوسائل

خويص: مسؤوليتنا العظيمة تكثيف التواجد في مصلى باب الرحمة وإعماره بكافة الوسائل
المقدسية خديجة خويص
رام الله - دنيا الوطن
أكدت المرابطة المقدسية خديجة خويص على أن إعادة مصلى باب الرحمة إلى ما كان عليه هي "مسؤوليتنا جميعاً".

وقالت خويص، في تصريح صحفي، إن "مسؤوليتنا العظيمة تكمن في تكثيف التّواجد في مصلى باب الرحمة وإعماره بكلّ وسيلة".

وأوضحت أنه تمّ تدمير تمديدات الكهرباء وتكسير أجزاء من المصلى وقطع سماعات الصلاة وقطع الماء عن قسم النساء، وقطع وإزالة السواتر بين الرجال والنساء.

وحذرت من خطر يدبره الاحتلال لمصلى باب الرحمة، مبينة أن الاحتلال يهدف لتوقيف الحياة والصلاة بهذا المكان من المسجد الأقصى.

أخبار ذات صلة

لماذا أبلغت حكومة نتنياهو المحكمة العليا رفضها إخلاء الخان الأحمر؟

لماذا أبلغت حكومة نتنياهو المحكمة العليا رفضها إخلاء الخان الأحمر؟

إصابات بالاختناق جراء استهداف الاحتلال العالقين عند مدخل أريحا الجنوبي

إصابات بالاختناق جراء استهداف الاحتلال العالقين عند مدخل أريحا الجنوبي

دعوات مقدسية للرباط المستمر وتعزيز الصمود في المسجد الأقصى

دعوات مقدسية للرباط المستمر وتعزيز الصمود في المسجد الأقصى

فتوح يُحذر من تداعيات رفع علم الاحتلال على سطح وجدران الحرم الإبراهيمي

فتوح يُحذر من تداعيات رفع علم الاحتلال على سطح وجدران الحرم الإبراهيمي

مستوطن يهاجم مواطناً جنوب نابلس

مستوطن يهاجم مواطناً جنوب نابلس

النائب خريشة: التهديد باغتيال قادة المقاومة سيصعد العمليات في الضفة

النائب خريشة: التهديد باغتيال قادة المقاومة سيصعد العمليات في الضفة

أبو هولي: نأمل في المستقبل أن يتم اعتماد رواتب شهداء عدوان 2014

أبو هولي: نأمل في المستقبل أن يتم اعتماد رواتب شهداء عدوان 2014

خويص: مسؤوليتنا العظيمة تكثيف التواجد في مصلى باب الرحمة وإعماره بكافة الوسائل

خويص: مسؤوليتنا العظيمة تكثيف التواجد في مصلى باب الرحمة وإعماره بكافة الوسائل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق جراء استهداف الاحتلال العالقين عند مدخل أريحا الجنوبي

إصابات بالاختناق جراء استهداف الاحتلال العالقين عند مدخل أريحا الجنوبي

مستوطن يهاجم مواطناً جنوب نابلس

مستوطن يهاجم مواطناً جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل ويعيق حركة التنقل جنوب قلقيلية

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل ويعيق حركة التنقل جنوب قلقيلية

البرلمان العربي يدين اقتحام قوات الاحتلال مصلى باب الرحمة وتخريبها المتعمد لمحتوياته

البرلمان العربي يدين اقتحام قوات الاحتلال مصلى باب الرحمة وتخريبها المتعمد لمحتوياته

القدس: الاحتلال يعتقل فتى ويفرج عن أربعة آخرين بشرط الإبعاد عن الأقصى

القدس: الاحتلال يعتقل فتى ويفرج عن أربعة آخرين بشرط الإبعاد عن الأقصى

الجامعة العربية تحذر من خطورة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية

الجامعة العربية تحذر من خطورة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية

السعودية تبدي استعدادها للمساعدة في إجلاء الرعايا الفلسطينيين من السودان

السعودية تبدي استعدادها للمساعدة في إجلاء الرعايا الفلسطينيين من السودان

جرافات الاحتلال تتوغل بشكل محدود شرق رفح

جرافات الاحتلال تتوغل بشكل محدود شرق رفح

منوعات

بالصور.. الراقصة جوهرة تقضي إجازة عيد الفطر في إيطاليا

بالصور.. الراقصة جوهرة تقضي إجازة عيد الفطر في إيطاليا

هاجر أحمد تبهر جمهورها بصورة جديدة مع زوجها

هاجر أحمد تبهر جمهورها بصورة جديدة مع زوجها

محمد رمضان يحسم الجدل حول وجود جزء ثاني من &quot;جعفر العمدة&quot;

محمد رمضان يحسم الجدل حول وجود جزء ثاني من "جعفر العمدة"

هالة صدقي: مشاهد البكاء في أعمالي حقيقية

هالة صدقي: مشاهد البكاء في أعمالي حقيقية

مسلسل ضرب نار يحصد جائزة أفضل مسلسل بجوائز النقاد للدراما العربية

مسلسل ضرب نار يحصد جائزة أفضل مسلسل بجوائز النقاد للدراما العربية

بالصور.. تامر حسني يحتفل بعيد الفطر مع جمهوره في قطر

بالصور.. تامر حسني يحتفل بعيد الفطر مع جمهوره في قطر

شاهد.. داليا مصطفى تخطف أنظار جمهورها بإطلالة جريئة

شاهد.. داليا مصطفى تخطف أنظار جمهورها بإطلالة جريئة

سمية الخشاب بعد إزالة العلامة التوثيق عن صفحتها: أنا اسمي لوحدة علامة

سمية الخشاب بعد إزالة العلامة التوثيق عن صفحتها: أنا اسمي لوحدة علامة

محمد سامي يثير الجدل بعد وصفه بعض الممثلين بـ &quot;أنصاف الفنانين&quot;

محمد سامي يثير الجدل بعد وصفه بعض الممثلين بـ "أنصاف الفنانين"

بالصور.. درة تتألق بفستان كالأميرات

بالصور.. درة تتألق بفستان كالأميرات

عربي

إصابة أحد أعضاء السفارة المصرية في الخرطوم بطلق ناري

إصابة أحد أعضاء السفارة المصرية في الخرطوم بطلق ناري

الولايات المتحدة تتحدث عن توقعاتها بشأن الأوضاع الأمنية في السودان

الولايات المتحدة تتحدث عن توقعاتها بشأن الأوضاع الأمنية في السودان

مصر تبدأ إجراءات إجلاء مواطنيها المتواجدين خارج الخرطوم

مصر تبدأ إجراءات إجلاء مواطنيها المتواجدين خارج الخرطوم

تطورات السودان.. الاشتباكات بين الدعم السريع والجيش وصلت إلى أين؟

تطورات السودان.. الاشتباكات بين الدعم السريع والجيش وصلت إلى أين؟