الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل ويعيق حركة التنقل جنوب قلقيلية



في سياق آخر، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، حاجزاً عسكرياً طياراً عند مدخل قرية عزون عتمة جنوب قلقيلية.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال احتجزت مركبات المواطنين، وقامت بالتدقيق في هوياتهم الشخصية، ما أدى إلى عرقلة حركة التنقل من وإلى القرية، وتسبب بأزمة مرورية بالمنطقة، في ثالث أيام عيد الفطر السعيد.



وبالتزامن مع ذلك، تشهد مدينة أريحا هي الأخرى حصاراً خانقاً على جميع مداخلها لليوم الثاني على التوالي، حيث يواصل الاحتلال نصب الحواجز العسكرية، واعاقة حركة المواطنين.





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أربعة مواطنين من قرية الزويدين عرب الكعابنة شرق يطا‎، جنوب الخليل.وقال منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد عمور لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن قوات الاحتلال داهمت عدداً من منازل المواطنين في القرية المذكورة، واعتقلت كلا من: عطا الله يوسف الكعابنة، وعبد الله محمد الكعابنة، وسليمان إبراهيم الكعابنة، وسالم محمد الكعابنة.وأوضح عمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين الأربعة بعد نصبهم خيمة في أراضيهم، التي أقام المستوطنون عليها بؤرة استيطانية، في وقت سابق.يذكر أنه في السابع من كانون الثاني/ يناير 2023، قام أحد المستوطنين بنصب كرفانات، وجلب أغناماً، وحول أراضٍ في القرية إلى بؤرة استيطانية رعوية بحماية جيش الاحتلال.يشار إلى أن سلطات الاحتلال قد صنّفت 35 ألف دونم من أراضي المسافر كمساحة إطلاق نار، وأصدرت قرارات بطرد المواطنين منها، بينما يحاول المستوطنون الاستيلاء على 25 ألف دونم أخرى.