مع تواصل الاشتباكات.. العديد من الدول تواصل إجلاء رعاياها من السودان



ودعت الوزارة المصريين المتواجدين بمدينة الخرطوم للبقاء في منازلهم لحين تحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة، وإعادة تقييم الوضع في ضوء عدم استقرار الأوضاع الأمنية طبقا لتطور الموقف، وبالتنسيق مع السلطات السودانية، وبما يسمح بإجلائهم في إطار خطة الإجلاء الموضوعة لجميع المصريين في السودان".



السعودية



بدورها، أعلنت الخارجية السعودية إجلاء 91 مواطناً سعودياً، و66 شخصاً من رعايا دول أخرى من السودان، بينهم دبلوماسيون.



وبثت وسائل إعلام سعودية صوراً لوصول مواطنين سعوديين، وعدد من رعايا الدول الأخرى في السودان إلى ميناء جدة، على متن سفينة حربية من الأسطول البحري السعودي.



العراق



من جهتها، قالت الخارجية العراقية إنها أجلت 14 عراقياً من الخرطوم لموقع آمن في مدينة بورتسودان، وإنها تواصل جهودها لنقل الأعداد المتبقية.



الأردن



فيما قالت وزارة الخارجية الأردنية إنها بدأت تنفيذ خطة لإجلاء المواطنين الأردنيين الموجودين في السودان، وفقاً للوضع الأمني.



لبنان



وأعلن لبنان أمس السبت بدء "اتصالات دبلوماسية" لترتيب عملية إجلاء رعاياه من السودان البالغ عددهم نحو 250 شخصاً.



وقالت وزارة الخارجية اللبناني، في بيان لها، إنها تتابع "اتصالاتها الدبلوماسية لترتيب عملية الإجلاء بالتنسيق والتعاون مع أبناء الجالية اللبنانية والهيئة العليا للإغاثة (حكومية)"، دون مزيد من التفاصيل.



ولفتت إلى أنها ستعلن تباعاً "الخطوات المتخذة لبدء عملية إجلاء الرعايا اللبنانيين".



الولايات المتحدة



وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الجيش الأميركي أجلى موظفي سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم، منوهاً إلى أن بلاده قررت وقف عمليات سفارتها مؤقتاً.



وشكر بايدن السعودية وجيبوتي وإثيوبيا، مؤكداً أن جهودها كانت حاسمة في نجاح عملية إجلاء الدبلوماسيين الأميركيين.



من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن أجلت موظفي سفارتها في الخرطوم وأوقفت عمل السفارة بسبب المخاطر الأمنية المتنامية، على حد تعبيره.



فرنسا



من جانلها، أعلنت وزراة الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، "عملية إجلاء سريع" لمواطنيها ولطاقمها الدبلوماسي من السودان.



ولفتت الوزارة إلى أن العملية ستشمل أيضاً مواطنين أوروبيين وآخرين من "دول شريكة حليفة"، دون أن تقدم تفاصيل إضافية.



روسيا



بدوره، قال السفير الروسي في السودان، أندريه تشيرنوفول، إنه تم تقريبا إجلاء جميع الروس الذين كانوا في منطقة القتال في الخرطوم إلى مبنى السفارة الروسية، لكنه أوضح أنه لا يمكن في الوقت الراهن الحديث عن تنفيذ عمليات إجلاء جوية من الخرطوم لأن القتال يدور حالياً في المطار.



وأشار إلى أنه يجري بحث جميع الطرق الممكنة لإجلاء المواطنين الروس، مشيراً إلى صعوبات موضوعية لا تسمح بالمغادرة بعد.



وعن المغادرة إلى بورتسودان، ذكر أن هذا الأمر ممكن من الناحية النظرية، لكنه يواجه صعوبات لوجستية كبيرة جدا.



كما قال إن 300 شخص أبدوا رغبة في مغادرة السودان، بينهم 140 روسياً، والباقون من بلدان رابطة الدول المستقلة ودول أخرى.



بريطانيا



من جهته، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن بلاده تدرك أن الوضع مقلق للغاية بالنسبة للمواطنين البريطانيين المحاصرين بسبب القتال في السودان، مؤكداً أن بلاده تبذل قصارى جهدها لدعم الرعايا البريطانيين والموظفين الدبلوماسيين في الخرطوم.



وأوضح المتحدث أن وزارة الدفاع تعمل مع وزارة الخارجية للاستعداد لعدد من الحالات الطارئة.



إيطاليا



وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه تم إجلاء 19 إيطاليا من بورتسودان إلى مصر بالتنسيق مع السلطات المصرية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.



هولندا



فيما أعلنت السفارة الهولندية في الخرطوم بدء الترتيب لإجلاء مواطنيها وموظفي سفارتها إلى مكان آمن.



بلجيكا



كما قالت وزارة الخارجية البلجيكية إنه يجري التنسيق مع كل من فرنسا وهولندا لإجلاء الرعايا البلجيكيين في أسرع وقت ممكن من السودان.



تركيا



وبدورها، قالت وزارة الدفاع التركية إنها قررت إعادة مواطنينا من مناطق النزاع في السودان برا إلى تركيا عبر دولة ثالثة اليوم الأحد.



ودعت السفارة التركية بالخرطوم، في بيان لها أمس السبت، مواطنيها لاتخاذ بعض التحضيرات بما يتناسب مع الرحلة التي من المتوقع أن تستمر حوالي 22 إلى 24 ساعة، مثل الملابس والأحذية المريحة وحيازة حقائب لا يتجاوز وزنها 8 كيلوغرامات بما في ذلك الماء والطعام، فضلا عن اصطحاب جوازات السفر والهويات.



وحددت السفارة نقاط تجمع في العاصمة مع مواعيد الانطلاق، مطالبة المواطنين بالحضور في المكان والزمان المحددين.



اليونان



فيما قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إن بلاده تنسق لإجلاء اليونانيين والقبارصة من السودان وإنها سترسل طائرات عسكرية لهذا الغرض.



وأضاف سنطرح قضية الرعايا الأوروبيين في السودان في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غداً.



السويد



وأعلن البرلمان السويدي اليوم الأحد أنه سيتم إرسال 400 جندي إلى السودان للمساعدة في تسهيل إجلاء المواطنين السويديين من هناك.



اليابان



غادرت طائرة نقل عسكرية نقل من طراز "سي-130 جي" (C-130J) تابعة لقوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية قاعدة كوماكي الجوية متوجهة إلى جيبوتي، استعدادا لإجلاء المواطنين اليابانيين من السودان.



ورجح وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا إرسال طائرة نقل أخرى وطائرة تزود بالوقود للغرض نفسه، مضيفاً أن خمسة من "منسقي الاتصال" التابع لقوات الدفاع الذاتي توجهوا إلى جيبوتي على متن رحلة تجارية لجمع المعلومات وتحديد طرق الإجلاء وتفاصيل أخرى عن المهمة.





رام الله - دنيا الوطنتتواصل عمليات إجلاء رعايا العديد من الدول من السودان، ، بسبب استمرار الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع لليوم التاسع على التوالي رغم سريان الهدنة.وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله في وقت سابق، إنه سيجري إجلاء البعثات الأجنبية خلال الساعات القادمة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين ستجلي دبلوماسييها ورعاياها بطائرات نقل عسكرية تتبع لقواتها المسلحة من الخرطوم، وفق (الجزيرة نت).كما أعلنت قوات الدعم السريع استعدادها لفتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة الجوية بشكل جزئي لتمكين الدول التي تريد إجلاء رعاياها من نقلهم بسلام، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع الهدنة الإنسانية التي أعلنتها لمدة 72 ساعة، والتي بدأت صباح الجمعة، سعياً لتسهيل حركة المواطنين والمقيمين.، أعلنت وزارة الخارجية الأدرنية، الأحد، أن أربع طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، أقلعت من مطار بورتسودان الدولي في جمهورية السودان متجهة إلى مطار ماركا العسكري في العاصمة عمّان.وأضافت الوزارة أن الطائرات تحمل على متنها 343 مواطناً من أبناء الجالية الأردنية، ورعايا من فلسطين والعراق وسوريا، وألمانيا.فيما قالت وزارة الخارجية المصرية إنها تعمل على إجلاء رعاياها، داعية الموجودين خارج الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة لهم تمهيدا لإجلائهم.وأكدت الوزارة، في بيان لها إصابة أحد أعضاء السفارة المصرية بطلق ناري مطالبة بالحذر حفاظاً على سلامة مواطنيها.