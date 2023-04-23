القدس: الاحتلال يعتقل فتى ويفرج عن أربعة آخرين بشرط الإبعاد عن الأقصى





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فتى من حي الثوري بمدينة القدس المحتلة، وأفرجت عن أربعة مقدسيين بينهم سيدة بشرط الابعاد عن المسجد الأقصى المبارك، ودفع غرامة مالية.وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى عبد الله عوض (16 عاماً)، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه.وأضافت الهيئة، أن سلطات الاحتلال أفرجت عن كل من: رشا سعيد، ومحمد خويص، ومؤيد خويص، وأحمد الجولاني، بشرط الإبعاد عن الأقصى حتى 30 أيار/ مايو المقبل، ودفع غرامة مالية.وفي سياق متصل، جددّت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للأسير المقدسي منذر ناصر لمدة ستة أشهر، للمرة الثالثة على التوالي.