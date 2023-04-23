الشعبية تُعلق على تهديدات الاحتلال بتفعيل سياسية الاغتيال ضد قادة المقاومة

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إنّ "تهديدات الاحتلال باستهداف قيادات المقاومة ورموزها تنبع من طبيعته الإرهابية العدوانية في محاولة مكشوفة ودائمة للهرب من أزمته الداخلية وقلقه الوجودي المتصاعد بفعل ضربات المقاومة والشباب الثائر على امتداد الوطن".





وأضافت الجبهة، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن التهديدات "لن تزيد شعبنا ومناضليه سوى تمسكاً بخيار المقاومة قولاً وفعلاً وسلوكاً وإصراراً بالرد على أي جريمة يخطط الاحتلال لارتكابها".



وتابعت أن هذه التهديدات "لا ترهب أطفال شعبنا؛ أما قادة المقاومة فهذه التهديدات كانت على الدوام ولم تختفي ليوم واحد وهي تنبع من طبيعة الكيان الإرهابي؛ فلا المقاومة فترت ولا قيادتها تراجعت وعلى الدوام كان ناظم الحركة الثورية ومهمازها الدماء لا يمكن أن تكون سوى قنابل غضب وعبوات نار ورصاصات ثار أبدي سترتد داخل هذا الكيان الغاصب لتزيده وهناً على وهن وقلقاً على قلق تعجّل من زواله الحتمي".



ودعت الشعبية "كافة مقاتلي شعبنا ومناضليه وقياداته لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر ورفع درجات الاستعداديّة لإفشال ما يُخطّط له الاحتلال".



وكشفت قناة إسرائيلية، مساء أمس السبت، أن إسرائيل تنوي إعادة تفعيل سياسة الاغتيالات الفترة المقبلة حتى لو تطورت الأمور وذهبت باتجاه التصعيد.



وبحسب (القناة 12)، فإن إسرائيل تعتزم الاستعداد لإعادة تفعيل سياسة الاغتيالات، حتى لو على حساب التصعيد.



وذكرت القناة الإسرائيلية، أن نتنياهو أصدر تعليمات للوزراء في الحكومة بعدم التطرق للموضوع في مقابلاتهم مع وسائل الإعلام.







رام الله - دنيا الوطن