محكمة الاحتلال تجدد الاعتقال الإداري للأسير أحمد عزام من سلفيت للمرة الثالثة

رام الله - دنيا الوطنجددت محكمة الاحتلال، اليوم الأحد، الاعتقال الإداري للأسير أحمد جمال عزام من سلفيت، قبل أربعة أيام من موعد الإفراج عنه.وقالت الأسيرة المحررة بيان فرعون، زوجة أحمد عزام إن الاحتلال مدد اعتقال زوجها لأربعة أشهر جديدة، بعد أن كان مقرراً الإفراج عنه نهاية الأسبوع الجاري.وكانت فرعون قد أنجبت طفلها الأول "خطاب" قبل ستة أشهر، بينما كان زوجها أحمد معتقل في سجون الاحتلال.وكانت قوات الاحتلال اعتقلت، الأسير المحرر أحمد جمال عزام (32 عاماً)، في 29 نيسان/ أبريل 2022، بعد اقتحام قوة كبيرة منزله في قرية ياسوف شرق مدينة سلفيت، وتفتيشه وتخريب محتوياته.وأمضى عزام سبع سنوات في سجون الاحتلال، خمسة منها في اعتقال واحد تحرر منه بتاريخ 3 آب/ أغسطس 2021