شؤون فلسطينية

نتنياهو يعقد جلسة مشاورات بشأن الخان الأحمر

نتنياهو يعقد جلسة مشاورات بشأن الخان الأحمر
جلسة لحكومة نتنياهو - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، أنه في أعقاب الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية، طلبت الحكومة من المحكمة العليا تأجيل الموعد النهائي لتقديم الرد على قضية إخلاء (الخان الأحمر).

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإنه سيتم تأجيل الطلب ليوم واحد، فيما سيعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، جلسة مشاورات مع وزير الجيش يوآف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير،  ورئيس مجلس الأمن القومي.

وكانت (القناة 12) الإسرائيلية، أفادت، اليوم الأحد، بأن حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ستطلب اليوم من المحكمة العليا شطب الالتماس المقدم لإخلاء (الخان الأحمر).

ووفق القناة فإن الحكومة ستبرر ذلك بادعاء أن مفاوضات سياسية جارية لإيجاد حل وسط وبديل لسكان المكان.

وأضافت بأن "الحكومة ستزعم أن الإخلاء في هذا الوقت قد يؤدي إلى تداعيات سياسية ودولية وأمنية في فترة توترات إقليمية".

ويواجه نحو 200 مواطن فلسطيني، منذ (13 عاماً) خطر هدم مساكنهم وترحيلهم عن أرضهم ومصدر رزقهم في قرية (الخان الأحمر)، الواقعة على بعد 15 كم شرقي القدس المحتلة.

يشار إلى أن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، قال إنه سيطلب إخلاء القرية بشكل فوري وذلك بعد أيام قليلة من تعيينه وزيراً في حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو في كانون الثاني/يناير الماضي.

واحتُلّت قرية (الخان الأحمر) عام 1967، وكانت واحدة من 46 تجمعا بدويا فلسطينيا في الضفة الغربية، وأقيمت على أراضيها عام 1977 مستوطنة (معاليه أدوميم)، وهي ثاني أكبر مستوطنة مقامة في الضفة الغربية، وشكلت أول محطة في التضييق على بدو القدس.


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