الخارجية الأردنية تُعقب على احتجاز الشرطة الإسرائيلية لأحد النواب



بدورها، قالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن "الحكومة الأردنية تبلغت رسمياً باعتقال أحد نواب البرلمان الأردني بتهمة محاولة تهريب أسلحة، وتدرس كيفية الإفراج عنه في أسرع وقت ممكن".



من جهتها، ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن "حوالي 200 مسدس وبندقية مخبأة في ثلاث حقائب"، مضيفة "عماد العدوان هو النائب في مجلس النواب الأردني الذي اعتقلته إسرائيل للاشتباه في محاولته تهريب أسلحة".







بدورها، قالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن "الحكومة الأردنية تبلغت رسمياً باعتقال أحد نواب البرلمان الأردني بتهمة محاولة تهريب أسلحة، وتدرس كيفية الإفراج عنه في أسرع وقت ممكن".من جهتها، ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن "حوالي 200 مسدس وبندقية مخبأة في ثلاث حقائب"، مضيفة "عماد العدوان هو النائب في مجلس النواب الأردني الذي اعتقلته إسرائيل للاشتباه في محاولته تهريب أسلحة".

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، متابعتها للأخبار المتداولة عن توقيف نائب أردني لدى إسرائيل.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، إن "الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب".وأضاف المجالي، أن "الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع ومعالجته بأسرع وقت ممكن"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).وبحسب قناة (المملكة) الأردنية، فقد احتجزت الشرطة الإسرائيلية، نائباً أردنياً، حيث تناقلت حسابات إسرائيلية في منصات التواصل الاجتماعي، معلومات مفادها أن السلطات الإسرائيلية أحبطت محاولة تهريب أسلحة عبر جسر الملك الحسين "اللنبي" في مركبة يملكها نائب أردني، إلى الضفة الغربية.