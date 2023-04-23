على خلفية التوترات الأمنية.. جيش الاحتلال يبدأ مهمات بحرية رئيسية

ووفق الموقع، فإن جيش الاحتلال يسعى لنشر شبكة من القباب الحديدية في البحر والبر، بما يوسع من قدرات الكشف واعتراض "التهديدات".



رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، عن بدء سفن الصواريخ المتطورة الأربع من نوع "Saar 6" مهمات بحرية رئيسية.وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن هذه المهمات تأتي لحماية منصات الغاز الإسرائيلية في المياه الاقتصادية، على خلفية التوترات الأمنية.وكان موقع (والا) الإسرائيلي، أفاد اليوم الأحد، بأن الجيش يستعد لتدهور أمني في الساحة البحرية.ونقل الموقع عن الجيش، تحذيره من أن نطاق التهديدات البحرية أصبح يشمل العراق واليمن وسوريا ولبنان وغزة.وأضاف: وفقًا للتقديرات، (حزب الله) أصبح يمتلك قطعا بحرية تعمل تحت الماء ومسيرة عن بعد، كما أن إيران نقلت لهم صاروخاً يستخدم ضد أهداف بحرية دمج فيه نظام توجيه يبلغ مداه بين 400 إلى 700 كلم، وله رأس حربي يزن 650 كلجم، وبدقة إصابة 8.5 متر".