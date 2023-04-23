والا: الجيش يستعد لتدهور أمني بالساحة البحرية.. وهذا هو الخطر القادم من حزب الله
أفاد موقع (والا) الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن الجيش يستعد لتدهور أمني في الساحة البحرية.
ونقل الموقع عن الجيش، تحذيره من أن نطاق التهديدات البحرية أصبح يشمل العراق واليمن وسوريا ولبنان وغزة.
وأضاف: وفقًا للتقديرات، (حزب الله) أصبح يمتلك قطعا بحرية تعمل تحت الماء ومسيرة عن بعد، كما أن إيران نقلت لهم صاروخاً يستخدم ضد أهداف بحرية دمج فيه نظام توجيه يبلغ مداه بين 400 إلى 700 كلم، وله رأس حربي يزن 650 كلجم، وبدقة إصابة 8.5 متر".
ووفق الموقع، فإن جيش الاحتلال يسعى لنشر شبكة من القباب الحديدية في البحر والبر، بما يوسع من قدرات الكشف واعتراض "التهديدات".
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