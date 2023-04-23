والا: الجيش يستعد لتدهور أمني بالساحة البحرية.. وهذا هو الخطر القادم من حزب الله

وأضاف: وفقًا للتقديرات، (حزب الله) أصبح يمتلك قطعا بحرية تعمل تحت الماء ومسيرة عن بعد، كما أن إيران نقلت لهم صاروخاً يستخدم ضد أهداف بحرية دمج فيه نظام توجيه يبلغ مداه بين 400 إلى 700 كلم، وله رأس حربي يزن 650 كلجم، وبدقة إصابة 8.5 متر".



