بشأن سيادة أوكرانيا.. تصريحات لسفير صيني تثير غضب فرنسا ودول البلطيق

رام الله - دنيا الوطنعبرت فرنسا ودول البلطيق إستونيا ولاتفيا وليتوانيا عن استيائها من تصريحات سفير الصين لدى باريس، شكك من خلالها في سيادة دول سابقة بالاتحاد السوفيتي مثل أوكرانيا.وردت فرنسا، اليوم الأحد، بإعلان "تضامنها التام" مع جميع الدول الحليفة المتأثرة التي قالت عنها باريس إنها نالت استقلالها "بعد عقود من القمع".وقال متحدث باسم وزارة الخارجية "بالنسبة لأوكرانيا بالتحديد، اعترف المجتمع الدولي بأكمله، بما في ذلك الصين، بها دوليا ضمن حدود تشمل القرم في 1991".كما أضاف المتحدث أن الصين سيكون عليها توضيح إذا ما كانت هذه التعليقات تعكس موقفها أم لا، وفق ما نقل موقع (العربية).وجاء رد فعل دول البلطيق الثلاث، التي كانت في السابق جزءا من الاتحاد السوفيتي، على نهج فرنسا نفسه.