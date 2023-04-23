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إصابة أحد أعضاء السفارة المصرية في الخرطوم بطلق ناري

إصابة أحد أعضاء السفارة المصرية في الخرطوم بطلق ناري
آثار المعارك المسلحة في السودان
رام الله - دنيا الوطن
أصيب أحد أعضاء السفارة المصرية في الخرطوم، بطلق ناري، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد أبو زيد، أن أحد أعضاء السفارة المصرية أصيب بطلق ناري، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الحادث.

ودعت الوزارة المصريين لضرورة توخى أقصى درجات الحذر "حفاظا علي سلامة مواطنينا وأعضاء بعثاتنا في السودان".

وفيما يتعلق بوضع البعثة الدبلوماسية، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن العقيدة وميثاق العمل الراسخين لدى الدبلوماسي المصري تفرض عليه أن يكون آخر من يغادر ميدان عمليه بعد الاطمئنان على استكمال عملية إجلاء كل من يرغب من أعضاء الجالية في المغادرة.

أما بشأن الموقف المتعلق بعملية إجلاء أعضاء الجالية المصرية في السودان وأعضاء البعثة الدبلوماسية والبعثات الفنية الرسمية، أكد أحمد أبو زيد أن الدول التي لديها أعداد كبيرة من المواطنين تتجاوز العشرة اَلاف، مثل الحالة المصرية، تحتاج إلى عملية تخطيط مُحكمة وآمنة ومنظمة لضمان سلامة ودقة عملية الإجلاء، خاصة في ظل التصاعد الخطير في حجم المخاطر.

ودعت وزارة الخارجية ، المواطنين المصريين المتواجدين خارج مدينة الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة لهم تمهيداً لإجلائهم.

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