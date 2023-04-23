دولي

تفاصيل اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الإماراتي والإيراني

تفاصيل اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الإماراتي والإيراني
وزيرا خارجية الإمارات وإيران
رام الله - دنيا الوطن
وصف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمبر عبد اللهيان العلاقات القائمة بين بلاده والإمارات بأنها "تقدم إلى الأمام".

ووفق بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، فإن عبد اللهيان أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، وبحثا العلاقات الثنائية والإقليمية.

وأضاف عبد اللهيان أن "هناك اجتماعات ومشاورات نشطة تعقد حالياً بين مسؤولي البلدين".

وأكد البيان أن "الاتصال الهاتفي بين الجانبين ركز على بحث العلاقات الثنائية والإقليمية".

من جانبه، شدد وزير الخارجية الإماراتي على المصالح المشتركة لطهران وأبوظبي في تطوير العلاقات بمختلف المجالات وفرص التعاون المشترك.

أخبار ذات صلة

والا: الجيش يستعد لتدهور أمني بالساحة البحرية.. وهذا هو الخطر القادم من حزب الله

والا: الجيش يستعد لتدهور أمني بالساحة البحرية.. وهذا هو الخطر القادم من حزب الله

بشأن سيادة أوكرانيا.. تصريحات لسفير صيني تثير غضب فرنسا ودول البلطيق

بشأن سيادة أوكرانيا.. تصريحات لسفير صيني تثير غضب فرنسا ودول البلطيق

تفاصيل اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الإماراتي والإيراني

تفاصيل اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الإماراتي والإيراني

نتنياهو يُدلي بشهادته بدعوى تشهير رفعها ضد صحفي في معاريف

نتنياهو يُدلي بشهادته بدعوى تشهير رفعها ضد صحفي في معاريف

صور.. إعلان حالة استنفار في مطار بن غوريون لهذا السبب

صور.. إعلان حالة استنفار في مطار بن غوريون لهذا السبب

ردًا على خطوة مماثلة.. روسيا تطرد عددًا من الدبلوماسيين الألمانيين

ردًا على خطوة مماثلة.. روسيا تطرد عددًا من الدبلوماسيين الألمانيين

إعلام الاحتلال يتحدث عن نية إسرائيل تفعيل سياسة الاغتيالات

إعلام الاحتلال يتحدث عن نية إسرائيل تفعيل سياسة الاغتيالات

القناة 12: منصور عباس يشن هجومًا على حماس

القناة 12: منصور عباس يشن هجومًا على حماس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل شابين من القدس

قوات الاحتلال تعتقل شابين من القدس

قناة إسرائيلية: حكومة نتنياهو ستطلب إلغاء الالتماس المقدم لإخلاء الخان الأحمر

قناة إسرائيلية: حكومة نتنياهو ستطلب إلغاء الالتماس المقدم لإخلاء الخان الأحمر

قوات الاحتلال تواصل إغلاق جميع مداخل أريحا

قوات الاحتلال تواصل إغلاق جميع مداخل أريحا

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الأربعاء

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الأربعاء

جيش الاحتلال يعتقل فتاة ويواصل إغلاق مداخل أريحا

جيش الاحتلال يعتقل فتاة ويواصل إغلاق مداخل أريحا

التشريعي بغزة: اقتحام قوات الاحتلال مصلى باب الرحمة بالأقصى حرب دينية

التشريعي بغزة: اقتحام قوات الاحتلال مصلى باب الرحمة بالأقصى حرب دينية

فتوح يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير خضر عدنان

فتوح يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير خضر عدنان

الاحتلال يعتقل مواطنًا من مثلث الشهداء جنوب جنين

الاحتلال يعتقل مواطنًا من مثلث الشهداء جنوب جنين

منوعات

بالصور.. تامر حسني يحتفل بعيد الفطر مع جمهوره في قطر

بالصور.. تامر حسني يحتفل بعيد الفطر مع جمهوره في قطر

شاهد.. داليا مصطفى تخطف أنظار جمهورها بإطلالة جريئة

شاهد.. داليا مصطفى تخطف أنظار جمهورها بإطلالة جريئة

سمية الخشاب بعد إزالة العلامة التوثيق عن صفحتها: أنا اسمي لوحدة علامة

سمية الخشاب بعد إزالة العلامة التوثيق عن صفحتها: أنا اسمي لوحدة علامة

محمد سامي يثير الجدل بعد وصفه بعض الممثلين بـ &quot;أنصاف الفنانين&quot;

محمد سامي يثير الجدل بعد وصفه بعض الممثلين بـ "أنصاف الفنانين"

بالصور.. درة تتألق بفستان كالأميرات

بالصور.. درة تتألق بفستان كالأميرات

وفاة الممثل السوري محمد قنوع إثر أزمة قلبية

وفاة الممثل السوري محمد قنوع إثر أزمة قلبية

صحيفة عالمية تتناول التحرك البرلماني الناتج عن مسلسل &quot;تحت الوصاية&quot;

صحيفة عالمية تتناول التحرك البرلماني الناتج عن مسلسل "تحت الوصاية"

سعد لمجرد يوجه رسالة للجمهور بعد إطلاق سراحه

سعد لمجرد يوجه رسالة للجمهور بعد إطلاق سراحه

شاهد: شيرين عبد الوهاب تصدم الجمهور بإطلالتها الأخيرة

شاهد: شيرين عبد الوهاب تصدم الجمهور بإطلالتها الأخيرة

دينا الشربيني لوالدها: &quot;كسرت قلبي ومشيت&quot;

دينا الشربيني لوالدها: "كسرت قلبي ومشيت"

عربي

مصر تبدأ إجراءات إجلاء مواطنيها المتواجدين خارج الخرطوم

مصر تبدأ إجراءات إجلاء مواطنيها المتواجدين خارج الخرطوم

تطورات السودان.. الاشتباكات بين الدعم السريع والجيش وصلت إلى أين؟

تطورات السودان.. الاشتباكات بين الدعم السريع والجيش وصلت إلى أين؟

البدء بإجلاء الرعايا والدبلوماسيين من السودان

البدء بإجلاء الرعايا والدبلوماسيين من السودان

قائد قوات الدفع السريع يبحث مع غوتيريش الوضع في السودان

قائد قوات الدفع السريع يبحث مع غوتيريش الوضع في السودان