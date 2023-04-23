تفاصيل اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الإماراتي والإيراني

رام الله - دنيا الوطنوصف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمبر عبد اللهيان العلاقات القائمة بين بلاده والإمارات بأنها "تقدم إلى الأمام".ووفق بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، فإن عبد اللهيان أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، وبحثا العلاقات الثنائية والإقليمية.وأضاف عبد اللهيان أن "هناك اجتماعات ومشاورات نشطة تعقد حالياً بين مسؤولي البلدين".وأكد البيان أن "الاتصال الهاتفي بين الجانبين ركز على بحث العلاقات الثنائية والإقليمية".من جانبه، شدد وزير الخارجية الإماراتي على المصالح المشتركة لطهران وأبوظبي في تطوير العلاقات بمختلف المجالات وفرص التعاون المشترك.