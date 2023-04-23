كيف علقت حماس على التهديدات بتفعيل سياسة الاغتيالات ضد قياداتها؟

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، على تهديدات الاحتلال بتفعيل سياسة الاغتيالات ضد قياداتها.

وأضاف: أن "العدو يده ليست مطلقة ليمارس إرهابه، ورد المقاومة على أي حماقة أكبر واوسع مما يتوقعه".

وكشفت قناة إسرائيلية، مساء أمس السبت، أن إسرائيل تنوي إعادة تفعيل سياسة الاغتيالات الفترة المقبلة حتى لو تطورت الأمور وذهبت باتجاه التصعيد.





وبحسب (القناة 12)، فإن إسرائيل تعتزم الاستعداد لإعادة تفعيل سياسة الاغتيالات، حتى لو على حساب التصعيد.





وذكرت القناة الإسرائيلية، أن نتنياهو أصدر تعليمات للوزراء في الحكومة بعدم التطرق للموضوع في مقابلاتهم مع وسائل الإعلام.

وشدد على أننا "سنواصل نضالنا المشروع ضد الاحتلال ولن نخشى هذه التهديدات".