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الولايات المتحدة تتحدث عن توقعاتها بشأن الأوضاع الأمنية في السودان

الولايات المتحدة تتحدث عن توقعاتها بشأن الأوضاع الأمنية في السودان
الولايات المتحدة تتحدث عن الأوضاع الأمنية في السودان
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية، مولي في، أن الولايات المتحدة لا تتوقع تغير الأوضاع الأمنية في السودان على المدى القصير.

ويشهد السودان منذ حوالي 8 أيام اشتباكات مسلحة بين الجيش، وقوات الدعم السريع أسفرت عن مقتل المئات وإصابة الآلاف.

واستبعدت المسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية، بأن تنسق الولايات المتحدة عملية إجلاء أخرى للمواطنين الأميركيين من الأراضي السودانية، في الأيام المقبلة.

ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن إجلاء دبلوماسيي بلاده من السودان الذي يشهد اشتباكات عنيفة منذ أيام، ووجه الشكر إلى 3 دول ساعدت الولايات المتحدة على تحقيق هذا الهدف وهي السعودية وإثيوبيا وجيبوتي.

ولاحقا، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أنها أوقفت مؤقتا العمليات في السفارة الأميركية في الخرطوم، وذلك بعد إجلاء جميع الدبلوماسيين الأميركيين وعائلاتهم بأمان، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وكانت قوة أميركية أجلت الدبلوماسيين الأميركيين وعائلاتهم من مبنى السفارة الأميركية، فجر الأحد، ونقلتهم إلى خارج السودان.

وأعلنت قوات الدعم السريع، أحد طرفي الصراع في السودان، في وقت سابق من صباح الأحد إجلاء الدبلوماسيين الأميركيين وأسرهم من السفارة الأميركية في الخرطوم، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وكشفت شبكة (سي إن إن) الإخبارية، لاحقاً، أن "جميع الدبلوماسيين الأميركيين وأفراد عائلاتهم في طريقهم بأمان إلى خارج السودان، على متن طائرات عسكرية أميركية".

وأضافت أنه "تم إغلاق السفارة الأميركية في الخرطوم بمغادرة الدبلوماسيين".

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