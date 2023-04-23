نتنياهو يُدلي بشهادته بدعوى تشهير رفعها ضد صحفي في معاريف
أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بشهادته في محكمة الصلح في تل أبيب بدعوى التشهير التي رفعها في كانون الأول/ديسمبر 2018 ضد الصحفي في صحيفة (معاريف)، بن كاسبيت.
ووفق صحيفة (هآرتس)، فقد قال نتنياهو إن ما نشره بن كاسبيت الذي ادعى فيه أن القانون الذي يروج له (ليكود) يهدف إلى تحسين الوضع القضائي لنتنياهو هو "خطير للغاية".
وأضاف: "لقد رأيت الأمر بصورة غير عادية، حيث تم اتهامي بمحاولة رشوة شخص ما في الفريق الذي كان يقاضيني".
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