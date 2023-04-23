مصر تبدأ إجراءات إجلاء مواطنيها المتواجدين خارج الخرطوم

رام الله - دنيا الوطندعت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، المواطنين المصريين المتواجدين خارج مدينة الخرطوم، للتوجه إلى أقرب نقطة لهم تمهيداً لإجلائهم.وقالت عبر صفحتها على (فيسبوك)، إنه في إطار المتابعة المكثفة لأجهزة الدولة المصرية والمعلومات الواردة بشأن تطورات الأزمة السودانية، تدعو وزارة الخارجية المواطنين المتواجدين خارج مدينة الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة لهم تمهيداً لإجلائهم بواسطة السلطات المصرية المختصة.كما دعت وزارة الخارجية المصرية، المصريين المتواجدين بمدينة الخرطوم للبقاء في منازلهم لحين تحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة، وإعادة تقييم الوضع في ضوء عدم استقرار الأوضاع الأمنية طبقاً لتطور الموقف، وبالتنسيق مع السلطات السودانية، وبما يسمح بإجلائهم في إطار خطة الاجلاء الموضوعة لجميع المصريين في السودان.ويشهد السودان منذ حوالي 8 أيام اشتباكات مسلحة بين الجيش، وقوات الدعم السريع أسفرت عن مقتل المئات وإصابة الآلاف.