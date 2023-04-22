جيش الاحتلال يعتقل فتاة ويواصل إغلاق مداخل أريحا

رام الله - دنيا الوطناعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، فتاة في مدينة أريحا.وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال أوقف حافلة نقل عمومي على الحاجز العسكري المقام على المدخل الشمالي المؤدي للمدينة، واعتقل فتاة من داخلها لم تعرف هويتها بعد.وفي السياق ذاته، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق مداخل مدينة أريحا، من عدة جهات.وأفادت مصادر صحفية بأن جيش الاحتلال واصل منذ ساعات النهار فرض طوق عسكري على المدينة من عدة جهات، عبر إغلاق مداخلها الرئيسية والفرعية، ما أدى إلى أزمات سير كبيرة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأوضحت أن المناطق المغلقة: المدخل الجنوبية، والشمالي الغربي قرب منطقة المعرجات، والمدخل الشمالي، إضافة إلى حواجز فرعية قرب وادي القلط، وطريق المزارع "الترابي"، فيما أبقت على حاجز البوابة الصفراء قرب معبر الكرامة مفتوحا للسفر.