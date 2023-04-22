التشريعي بغزة: اقتحام قوات الاحتلال مصلى باب الرحمة بالأقصى حرب دينية

رام الله - دنيا الوطنأكدت رئاسة المجلس التشريعي بغزة، اليوم السبت، أن اقتحام قوات الاحتلال لمصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى والعبث به هو استمرار للحرب الدينية والنهج الإجرامي بحق المقدسات.وحملت رئاسة التشريعي، الاحتلال المسؤولية عن تداعيات انتهاكاته بحق كل ما هو مقدس في مدينة القدس، والتي ستجر المنطقة كلها لانفجار في وجهه.ودعت أبناء شعبنا في القدس والضفة الغربية وأراضي 48 لتكثيف الرباط في الأقصى المبارك والدفاع عنه.وطالبت رئاسة التشريعي، الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم بالانتصار للمسجد الأقصى والتحرك العاجل لوقف الحملة المسعورة والممنهجة التي ينفذها الاحتلال الفاشي بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية.