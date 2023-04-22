ردًا على خطوة مماثلة.. روسيا تطرد عددًا من الدبلوماسيين الألمانيين

رام الله - دنيا الوطناتخذت روسيا، مساء يوم السبت، قرارًا بطرد أكثر من 20 دبلوماسيا ألمانيا من موسكو، وذلك ردا على خطوة مماثلة.بدورها، قالت متحدثة وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في حوار مع قناة "زفيزدا" الروسية، إنه "تم طرد أكثر من 20 دبلوماسيا ألمانيا من روسيا".وفي وقت سابق اليوم، نددت روسيا بقرار ألمانيا طرد دبلوماسيين روس، متعهدة باتخاذ "رد فعل مناسب"، حسبما نقلت وكالة (الأناضول).وصرحت الخارجية الروسية، في بيان، بأن "السلطات الألمانية أبلغت وسائل الإعلام المحلية بقرار طرد جماعي جديد للدبلوماسيين الروس، وتحديد العدد الأقصى المسموح بتواجده لموظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية في موسكو".كما استدعت الخارجية سفير ألمانيا لدى موسكو جيزا أندرياس فون جير، حسب المصدر نفسه.وأطلقت روسيا في 24 فبراير/ شباط 2022، هجوما على أوكرانيا تبعته ردود فعل دولية غاضبة، وتشترط موسكو لإنهائه تخلي كييف عن أي خطط للانضمام إلى أي كيانات عسكرية، والتزام الحياد، ما تعتبره الأخيرة "تدخلا في سيادتها".