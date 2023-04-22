إعلام الاحتلال يتحدث عن نية إسرائيل تفعيل سياسة الاغتيالات

كشفت قناة إسرائيلية، مساء يوم السبت، أن إسرائيل تنوي إعادة تفعيل سياسة الاغتيالات الفترة المقبلة حتى لو تطورت الأمور وذهبت باتجاه التصعيد.



وبحسب (القناة 12)، فإن إسرائيل تعتزم الاستعداد لإعادة تفعيل سياسة الاغتيالات، حتى لو على حساب التصعيد.



وذكرت القناة الإسرائيلية، أن نتنياهو أصدر تعليمات للوزراء في الحكومة بعدم التطرق للموضوع في مقابلاتهم مع وسائل الإعلام.



ونقلت عن مسؤول أمني، إن فترة ما بعد رمضان ستكون معقدة وخطيرة.



وذكرت القناة أن ما بعد رمضان، يطور رئيس حركة حماس بغزة، يحيى السنوار بشكل كبير إستراتيجية الجبهات المتعددة، مما يغير قواعد اللعبة.



وشددت أنه في إسرائيل يستعدون لفترة معقدة وخطيرة يمكن أن تؤدي إلى إشعال برميل المتفجرات، حسبما ذكرت.



رام الله - دنيا الوطن